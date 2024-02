Valentinstag oder Aschermittwoch?

Am heutigen "Tag der Liebe" nascht St. Valentin geschickt mit.

Heute fallen zwei konträre Anlässe zusammen. Der Aschermittwoch ist einer von zwei strengen Fasttagen der katholischen Kirche und kennzeichnet den Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit, in der viele Menschen - auch nicht gläubige - auf etwas verzichten. Streng gläubige Katholiken nehmen am Aschermittwoch und am Karfreitag nur eine Mahlzeit zu sich, essen kein Fleisch und leben abstinent.

Am Valentinstag hingegen wird die romantische Liebe gefeiert - mit Geschenken und oft auch einem ausgiebigen, gemeinsamen Essen in einem schönen Restaurant. Ein Glas Sekt oder Wein gehört da für viele dazu. Mit Verzicht wird dieser Anlass nicht in Verbindung gebracht.

Fasten Sie heute oder feiern Sie die romantische Liebe?

Auch der Equal Pay Day fällt heuer auf den 14. Februar. Von Jahresbeginn bis heute - und damit zwei Tage früher als im Vorjahr - müssen Frauen symbolisch gratis arbeiten, wenn ihr Jahresgehalt mit dem der Männer verglichen wird.

