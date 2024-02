Urlauberin (85) im Bregenzerwald vermisst - Am Morgen tot aufgefunden

Die Frau war zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Sie wurde nach einer achtstündigen Suchaktion in den frühen Morgenstunden des Samstags tot in einem Bachbett aufgefunden.

Die Frau machte seit Jahrzehnten Urlaub in dem Dorf und galt als ortskundig. Als sie am Freitag nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt war, suchte zuerst ihr Zimmerwirt vergebens nach ihr und leitete danach die Rettungskette ein. Laut Einsatzleiter der Bergrettung dürfte die Frau ausgerutscht und etwa 180 Meter über steiles Gelände in das sogenannte Plattentobel abgestürzt sein. Bei der Suchaktion standen rund 120 Personen aus Damüls und umliegenden Gemeinden im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper