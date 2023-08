Moto-GP, Frequency, Urlauber: Am Wochenende Staus in ganz Österreich

Die Staus am kommenden Wochenende werden laut ÖAMTC-Expertin Romana Schuster eine "explosive Mischung, die auf uns zukommen wird".

In Oberösterreich wird es auf der Pyhrn Autobahn (A9) und im Raum St. Pankraz immer wieder zu Staus kommen. In Tirol werden die Fernpasstrecke (B179), in Salzburg und Kärnten die Tauern Autobahn (A10) besonders betroffen sein und vor Tunnelbereichen und Mautstellen wird es zu Wartezeiten kommen. Auch in der Steiermark werden speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach - Deutschfeistritz die Kolonnen immer wieder stillstehen.

Auch an den Grenzen wird es für Autofahrer zu Wartezeiten kommen. Vor allem vor dem Karawankentunnel (A11) in beiden Richtungen und beim Walserberg und Kufstein, den Hauptgrenzen Richtung Bayern.

Moto-GP in Spielberg und Frequency-Festival

Am Samstag und vor allem Sonntagfrüh wird laut ÖAMTC der Anreiseverkehr Richtung Moto-GP in Spielberg voll einsetzten. Zu Verzögerungen kann es auf der Murtal Schnellstraße (S36), der Gaber Straße (B77) und der Friesacher Straße (B317) kommen. Auch bei den direkten Zufahrten zu den Parkplätzen werden Wartezeiten nicht ausbleiben.

Der Anreiseverkehr zum Frequency-Festival in St. Pölten verteilt sich auf mehrere Tage, Verzögerungen werden nur wenige erwartet. Bei der Abreise am Sonntag kann es jedoch etwas länger dauern.

