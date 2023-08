Urlauber ertrank im Wörthersee

Ein 84-jähriger Tiroler ist Sonntagnachmittag beim Baden im Wörthersee in Kärnten ertrunken. Der Mann war gegen 16:50 Uhr am Badesteg eines Hotels in Krumpendorf zum Schwimmen gegangen. Gegen 17:20 Uhr entdeckte ihn laut Polizei ein Standuppaddler in etwa einem Meter Tiefe bewusstlos im Wasser. Mehrere Ersthelfer bargen den 84-Jährigen und begannen mit der Reanimation. Trotz aller Versuche und Einsatz des Defibrillators konnte der Mann nicht mehr wiederbelebt werden.

Suche nach Frau in der Mur

Ein vermeintlicher Badeunfall hat sich auch in der Steiermark ereignet: Eine Anzeige über eine in der Mur treibende Frau hat Sonntagnachmittag zu einer Suchaktion zahlreicher Einsatzkräfte in Graz geführt. Gegen 13 Uhr hatten mehrere Passanten die Polizei alarmiert, weil sie eine Frau im Wasser treiben sahen. Kurz vor der Seifenfabrik soll die Frau untergegangen sein. Zahlreiche Polizeistreifen, sowie die Wasserrettung und die Berufsfeuerwehr Graz standen im Einsatz. Bisher verlief die Suche laut Polizei jedoch ohne Erfolg.

Mann ging im Rutzinger Teich unter

Nach einem Badeunfall in Oberösterreich befand sich ein 55-Jähriger am Sonntagabend in kritischem Zustand. Der Mann war vor den Augen seinen Sohnes im Rutzinger Badeteich untergangen und wurde von zufällig anwesenden Feuerwehrleuten an Land gezogen:

