Unwetter: Vor "Weihnachtswunder" auf neuer Bahn-Weststrecke

Die Schäden an der Infrastruktur betragen etwa 100 Millionen Euro. Hinzu kommt ein zweistelliger Millionenbetrag im Personen- und Güterverkehr.

"Wir kehren zur Höchstgeschwindigkeit zurück", sagte Matthä am Donnerstag in einem Pressegespräch in Wien. "Wichtig" und "erfreulich" sei, dass mit 15. Dezember der Weihnachtsverkehr gesichert sei und der Fahrplan 2025 voll angeboten werden könne. An der Strecke werde mittlerweile seit Wochen auf Hochtouren und rund um die Uhr gearbeitet. Von ÖBB-Seite sind laut Infrastruktur-Vorständin Judith Engel etwa 500 Menschen involviert.

Als "Wermutstropfen" bezeichnete es Matthä, dass im kommenden Jahr noch einmal eine vierwöchige Sperre der Strecke notwendig sein werde. Dies deshalb, um "technische Provisorien in einen normalen technischen Zustand überführen zu können". Der genaue Zeitpunkt dafür, die Rede ist von "Mitte 2025", werde von Lieferdaten und davon abhängen, dass die Belastung für Kundinnen und Kunden möglichst gering gehalten werden soll, so der CEO.

Weitere Schritte

Die weiteren Schritte "zurück zum gewohnten Angebot" wurden am Donnerstag wie folgt skizziert: Mit 4. November ist die Wiederinbetriebnahme der neuen Weststrecke im Bereich Wienerwald Tunnel und Lainzer Tunnel und damit ein Pendelverkehr Wien Westbahnhof - Tullnerfeld (CJX5) vorgesehen. Fünf Tage später sollen die S80 (Wien Hütteldorf - Wien Hauptbahnhof) und die S40 im Abschnitt Tulln - Tullnerfeld wieder verkehren. Vorerst bestehen bleibt der Schienenersatzverkehr mit Autobussen auf der Verbindung Tullnerfeld - Traismauer - St. Pölten Hauptbahnhof. Mit der Vollinbetriebnahme der neuen Weststrecke Wien - Tullnerfeld - St. Pölten inklusive Atzenbrugger Tunnel am 15. Dezember werden auch die S50 (Wien Westbahnhof - Eichgraben-Altlengbach) und die S40 (Tullnerfeld - Traismauer - St. Pölten Hbf) wieder auf Schiene sein.

Reduzierter Betrieb ist am Donnerstag für den Bahnhof Tullnerfeld angekündigt worden. Dank einer Ersatzstromversorgung werden die Bahnhofstechnik und Kundeninformation wieder verfügbar sein. Für den geplanten Pendelverkehr nach und von Wien ab 4. November können auch die Bahnsteige wieder freigegeben werden. Aufgrund der Schäden an den Liften ist der Zugang jedoch bis auf weiteres nicht barrierefrei möglich, betonte Engel. Die Geschäfte blieben geschlossen, nicht jedoch die Apotheke. P&R steht zur Verfügung. Auch eine WC-Anlage wird es geben.

Tunnel Atzenbrugg am meisten beschädigt

Der am meisten beschädigte Teil der neuen Weststrecke ist der Tunnel Atzenbrugg, unterstrich Engel. Dazu beigetragen hätten auch Dammbrüche an der Perschling. Zudem seien beide Stromversorgungen für Pumpen ausgefallen. Zahlreiche technische Komponenten müssen gewechselt werden, damit kurz vor Weihnachten wieder Züge mit bis zu 230 km/h das High-Tech-Projekt durchfahren können. Was nach der Wiederinbetriebnahme am 15. Dezember in dem 2,5 Kilometer langen Abschnitt noch nicht funktionieren wird, sind W-Lan und Handy-Empfang. Im Lainzer Tunnel mit u.a. Wassereintritten aus Bächen und im Knoten Hadersdorf werden bis 4. November betriebswichtige Anlagen gewartet bzw. ausgetauscht.

Neun Tage vor Weihnachten werden auch Züge zum Flughafen Wien in Schwechat wieder durchgehend verkehren. Bis dahin gibt es einen Shuttle-Verkehr im 30-Minuten-Takt ab Wien Hauptbahnhof.

Strecke für Güterverkehr verwendet

Auf der alten Strecke fahren seit Donnerstag laut ÖBB pro Stunde und Richtung in der Hauptverkehrszeit sechs und in der Nebenverkehrszeit fünf getaktete Personenzüge. Darüber hinaus gibt es in der Früh und am Abend noch Night-Jet Verbindungen. Ab Dienstag kommender Woche wird die Strecke dann auch tagsüber für den Güterverkehr verwendet. Daher seien keine zusätzlichen Kapazitäten für weitere Personenzüge mehr vorhanden, wird betont.

"Wir freuen uns sehr, dass die neue Weststrecke zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wieder uneingeschränkt befahrbar sein wird", reagierte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. Das Unternehmen sei bereit, den vorgesehenen Fahrplan 2025 ab diesem Datum "vollumfänglich umzusetzen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper