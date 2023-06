Unwetter in Kärnten und der Steiermark

Wie die Polizei berichtete, gab es im Bezirk Spittal an der Drau Hagelunwetter mit fünf bis acht Zentimeter großen Hagelkörnern, wodurch der Verkehr auf der Drautalstraße (B100) zum Stillstand kam. Zudem wurden durch sturmartigen Böen im Verlauf der Drautalstraße von Lendorf in Richtung Spittal unzählige Bäume entwurzelt, diese ragten teilweise in die Fahrbahn und blockierten diese, so die Polizei. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

Wie der ORF Steiermark online berichtete, standen im Bezirk Liezen die Feuerwehren wegen entwurzelter Bäume und abgedeckter Dächer im Einsatz. Für die Nacht werden weitere Gewitterschauer erwartet. Besonders betroffen dürften laut ORF das obere Mur- sowie das obere Mürztal sein, auch im zuletzt heimgesuchten Grazer Becken dürfte es noch in der Nacht Schauer geben. Mit Entspannung rechneten die Meteorologen erst in der zweiten Nachthälfte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.