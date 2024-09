Unwetter: Frau (81) ist fünftes Todesopfer in Niederösterreich

Die Frau starb laut Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion in ihrem gefluteten Wohnhaus. Die Leiche wurde Dienstagfrüh von Einsatzkräften entdeckt.

Bereits am Sonntag war der Tod eines Feuerwehrmannes im Einsatz in Rust im Tullnerfeld in der Gemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) bekannt geworden.

In Untergrafendorf in der Gemeinde Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) starben nach Polizeiangaben vom Montag ein 70- und in Höbersdorf in der Marktgemeinde Sierndorf (Bezirk Korneuburg) ein 80-Jähriger.

Ein weiteres Opfer ist ein vorerst unbekannter Mann in Klosterneuburg (Bezirk Tulln). Er wurde laut Polizei am Montagnachmittag im Strandbad Klosterneuburg im Wasser treibend entdeckt.

