Unwetter-Bilanz: Rekordregen in Vorarlberg, fünf Tote in Kärnten und Niederösterreich

In Gaming (Bezirk Scheibbs) in Niederösterreich bleiben nach dem Tod von drei Wanderinnen während eines Unwetters am vergangenen Donnerstag der "Alpinweg" und die Forststraße/Wanderweg von Seehof in Richtung Mittersee, Obersee, Herrenalm weiterhin gesperrt. Das werde der Fall sein, "bis Gefährdungen beseitigt sind", heiß es am Montag auf Anfrage bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs. Während des Unwetters waren zahlreiche Buchen und Fichten umgestürzt. Zwei Niederösterreicherinnen und eine Oberösterreicherin im Alter 52, 57 und 58 Jahren wurden von einem Baum mit einem Stamm von etwa einem Meter Durchmesser getroffen. Für die Frauen gab es keine Hilfe mehr.

Die Alpinpolizei begann noch am Donnerstagabend mit Ersterhebungen. Dabei wurde festgestellt, dass die Bäume augenscheinlich keine Vorschäden aufgewiesen hatten und offensichtlich durch den Sturm umgestürzt waren. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall seien abgeschlossen, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage. An die Staatsanwaltschaft sei Bericht erstattet worden.

Video: Zwei Mädchen starben bei schwerem Unwetter in Kärnten

200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter

In Vorarlberg hat am Freitag stundenlanger Starkregen zu Rekordwerten von 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag in Bregenz geführt. Der bisherige Höchstwert wurde 1968 mit 174 Litern gemessen. Verletzte gab es keine. Laut Daten der ZAMG gab es Rekordwerte an 24-Stunden-Regenmengen. 200 Liter pro Quadratmeter entspricht einer doppelten Regenmenge eines durchschnittlichen August-Monats. Der Pegel der Dornbirner Ache überschritt die Marke eines hundertjährlichen Hochwassers um 20 Zentimeter. Mehr als 1500 Mal mussten die Feuerwehren zu Einsätzen ausrücken.

Das Gebiet von Bregenz bis Dornbirn war besonders betroffen, genauer die Gemeinden Wolfurt und Kennelbach. Das Ortszentrum Wolfurt wurde überflutet und von Muren verschlammt. Weiter im Süden, in Götzis im Bezirk Feldkirch, stand nach einem Dammbruch eine 200 Quadratmeter große Tiefgarage zwei Meter unter Wasser, in Altach wurde der Bereich vor dem Schwimmbad Rheinauen geflutet.

Video: Die Aufräumarbeiten nach den tödlichen Unwettern

640 Unwettereinsätze in Kärnten

In Kärnten, wo durch das Unwetter vergangenen Donnerstag zwei junge Mädchen gestorben waren, wird weiter ermittelt. Aktuell geht es darum, ob das Umstürzen der Bäume verhindert hätte werden können. Das teilte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, mit.

In St. Andrä im Lavanttal waren am vergangenen Donnerstag mehrere Bäume an einem Badesee umgestürzt. Zwei Mädchen im Alter von drei und acht Jahren starben, 13 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Die Bäume werden aktuell von einem Sachverständiger untersucht. Es gelte zu klären, ob diese ordnungsgemäß gepflegt worden waren und die Tragödie verhindert werden hätte können. Laut Markus Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannte Täter ermittelt.

Insgesamt wurden in Kärnten 640 Unwettereinsätze innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. 172 Feuerwehren mit 2.500 Einsatzkräften rückten aus. Besonders betroffen waren die Bezirke St. Veit an der Glan, Feldkirchen, Völkermarkt und Wolfsberg. Bei den Aufräumarbeiten galt es vor allem Gemeindestraßen und Seitenwege von umgestürzten Bäumen zu befreien und Sturmschäden an Dächern zu beheben. 20.000 Haushalte waren am Donnerstag ohne Strom.