Untreue? Aufsichtsratschef verlässt die Hofreitschule

Nachdem die Staatsanwaltschaft am Dienstag ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue einleitete, stellte gestern der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Marihart seine Position zur Verfügung. Das gab das Landwirtschaftsministerium, das für die zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befindliche Hofreitschule zuständig ist, gestern in einer Aussendung bekannt. Seinen Platz übernimmt interimistisch Ulrich Herzog.

Marihart wird vorgeworfen, dass er das Pferd seiner Tochter von Mitarbeitern der Hofreitschule auf Unternehmenskosten zureiten ließ. Bekannt wurde das nach Medienberichten im November des Vorjahres, in denen ehemalige Angestellte der Hofreitschule von den Vorgängen berichteten.

In der Zwischenzeit brachte der frühere Erste Oberbereiter Klaus Krzich eine Sachverhaltsdarstellung bei den Strafverfolgungsbehörden ein, auch eine zweite Sachverhaltsanstellung aus anonymer Quelle gibt es. Nach einer Prüfung geht die Anklagebehörde von einer ausreichenden Verdachtslage aus und setzte am Dienstag das Ermittlungsverfahren in Gang.

Die übrigen Beschuldigten wurden bisher nicht bestätigt, wahrscheinlich handelt es sich um die ehemalige Geschäftsführerin der Hofreitschule, Elisabeth Gürtler, und Erwin Klissenbauer, derzeit Co-Geschäftsführer.

In der Aussendung, in der Mariharts Rücktritt bekannt gegeben wurde, bedankte sich Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger für dessen gute Arbeit.

Der neue interimistische Aufsichtsratschef, Ulrich Herzog, ist derzeit Sektionschef im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, er sitzt schon seit 2010 im Aufsichtsrat der Hofreitschule. So könne eine reibungslose Weiterführung der Aufgaben des Aufsichtsrats sichergestellt werden, hieß es aus dem Ministerium.