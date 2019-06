Unter Alkoholeinfluss gegen Betonrohr geprallt

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der 69-Jährie aus dem Bezirk Braunau fuhr am Samstag gegen 21:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Holzleitnerstraße Richtung Uttendorf. Im Gemeindegebiet von Schalchen kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei in einem Wassergraben gegen ein Betonrohr. Der Pensionist erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille.