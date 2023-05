Unsere Hymnen

In einem offenen Brief an die Landeshauptleute hat die IG Autorinnen Autoren Änderungen der Landeshymnen von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg gefordert, weil diese "historisch belastetet" seien. Der Autor der oberösterreichischen Hymne etwa, Franz Stelzhamer, könne als Antisemit nicht weiter geehrt werden. Die Politik reagierte mit Ablehnung, im "Hoamatgsang" sei "kein verwerfliches Wort". Aber wer und was steckt hinter den Texten?