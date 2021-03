"Unser wichtigstes Gut": Kristallklares Trinkwasser

Der Tag steht heuer unter dem besonderen Motto "Wasser schützen". Das Landwirtschaftsministerium, das den Wasserkreislauf in Österreich bereits seit 125 Jahren beobachtet, hat aus diesem Anlass einige bemerkenswerte Zahlen und Daten veröffentlicht.

So verbraucht jeder Mensch in Österreich pro Tag durchschnittlich rund 130 Liter Wasser. Davon werden täglich 53 Liter für die Körperhygiene wie Duschen, Waschen und Zähneputzen verwendet. 40 Liter verbrauchen wir täglich beim Drücken der WC-Spülung, vier Liter fürs Trinken bzw. Kochen. Der Wasserverbrauch der privaten Haushalte und der Gewerbebetriebe zusammen macht ein Viertel des gesamten Bedarfs aus. 70 Prozent verbraucht die Industrie, etwa fünf Prozent die Landwirtschaft.

"Niemand sollte es als selbstverständlich betrachten, dass wir in Österreich jederzeit aus der Wasserleitung kristallklares Trinkwasser zur Verfügung haben", betont Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) anlässlich des Weltwassertags. Denn in etlichen Ländern der Welt sei dies nicht so.

Wasserreiches Österreich

90 Prozent der österreichischen Bevölkerung werden über ca. 5500 zentrale Wasserversorgungsanlagen täglich mit frischem Trinkwasser beliefert. Die übrigen zehn Prozent werden durch eigene Wasservorkommen, vor allem Hausbrunnen, versorgt. Das gesamte Leitungsnetz hat eine Länge von fast 80.000 Kilometern, circa das Doppelte des Erdumfangs. Denn Österreich ist ein wasserreiches Land, wie aus den Zahlen des Landwirtschaftsministeriums hervorgeht. Die gespeicherten Reserven umfassen 122 Kubikkilometer. Das ganze Wasser zusammengefasst würde aus dem Staatsgebiet einen See mit einer Tiefe von 1,5 Metern machen. Die Flüsse und Bäche aneinander gereiht würden eine Länge von 100.000 Kilometern erreichen.

"Aus der ganzen Welt kommen Menschen zu uns, weil sie intakte Naturlandschaften, Wasserfälle, Seen und Gewässer schätzen", so Köstinger. Man würde alles tun, um diesen Schatz unversehrt zu erhalten. Gerade in Zeiten des Klimawandels sei es "wichtig, genau zu beobachten, wie sich die Hitze- und Trockenperioden sowie Extremereignisse entwickeln und wie sie die Verfügbarkeit des Wassers beeinflussen", sagte die Ministerin.

Auf die Möglichkeit, beim Duschen bis zu 40.000 Liter Wasser pro Jahr zu sparen, weist das oberösterreichische Wassertechnologie-Unternehmen Rabmer mit Sitz in Altenberg hin. "Ecoturbino", eine eigens entwickelte Wasserturbine, sei in der Lage, bei jedem Duschvorgang den Verbrauch um 40 Prozent zu reduzieren, hieß es in einer Aussendung.

Entwicklungshilfe

Mehr als zwei Milliarden Menschen verfügen über keine sichere Trinkwasserversorgung. Fast eine Million Menschen stirbt pro Jahr an Krankheiten infolge schmutzigen Wassers bzw. mangelhafter sanitärer Einrichtungen. Laut der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit stellt Österreich heuer 6,8 Millionen Euro für Wasserprojekte zur Verfügung.

