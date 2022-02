Unis: Hochschülerschaft befürwortet 2G-Pflicht

Die 2G-Regel sei notwendig, um im kommenden Semester die sichere Präsenzlehre an den Unis zu ermöglichen, erklärte gestern Sara Velic aus dem Vorsitzteam der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) in einer Presseaussendung. Schon in der Vergangenheit betonte die Studierendenvertretung mehrmals, dass im kommenden Semester möglichst alle Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden können.

Um Planungssicherheit für die Studierenden zu schaffen, brauche es aber im gesamten Lehrbetrieb einheitliche Regelungen. "Um für Klarheit zu sorgen, fordern wir, dass das Bildungsministerium eine gesetzliche Grundlage für eine flächendeckende 2G-Regelung schafft und diese beispielsweise im zweiten Covid-19-Hochschulgesetz verankert", sagt ÖH-Vorstandsmitglied Keya Baier. Für verschiedene Lehrveranstaltungen sollten die Hochschulen darüber hinaus eigene Hygienemaßnahmen vorgeben können, um auf die lokalen Rahmenbedingungen eingehen zu können.

Das Verweigern einer Impfung solle jedoch nicht zur Exmatrikulation führen, sondern für die Dauer der Impfpflicht solle es die Möglichkeit einer Beurlaubung für Ungeimpfte geben. Diese solle nach erfolgter Impfung jederzeit aufgehoben werden können.

Eine Lösung brauche es auch für internationale Studierende, die teilweise mit in Österreich nicht zugelassenen Impfstoffen geimpft sind. So solle etwa eine Sputnik-Impfung mit einem Antikörper-Test reichen.