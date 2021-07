Unilever ruft Eskimo Happy Rainbow-Eis zurück

Grund ist, dass in einer Zutat dieses Produkts der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert der EU liegt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die betroffenen Produktionschargen seien zuletzt im Juni 2020 in den Verkauf gelangt.

Konsumenten, die das betroffene Eis gekauft und dieses noch vorrätig haben, sollen sich an das Konsumentenservice von Unilever unter 0800/240 290 oder per Email unilever.oesterreich@unilever.com wenden. Da die Zutat nur in geringer Menge verwendet wurde, sei der ETO-Gehalt im fertigen Produkt sehr niedrig, hieß es. Dennoch habe man sich vorsorglich und in enger Abstimmung mit den österreichischen Lebensmittelsicherheitsbehörden für den Rückruf entschieden.

Betroffen sind die Chargen L001103M54 mit MHD 07/2021, L001503M54 mit MHD 07/2021, L006603M54 mit MHD 09/2021 des Produkts Eskimo Happy Rainbow 5x90ml Multipack.