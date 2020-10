Uni-Start: Studenten sollen coronabedingt in Kirche ausweichen

Die Votivkirche wird ab 5. Oktober Covid-bedingt Lernort der Universität Wien. Die zweitgrößte Kirche der Erzdiözese Wien wurde für die gottesdienstfreien Zeiten von der Universität angemietet, berichtete Kathpress am Donnerstag. In der Kirche ist WLAN-Nutzung möglich, es gibt Heizstrahler und Container-Toiletten in der Nähe sind verfügbar. Der Kirchenraum ist als ruhige Lern- und Arbeitszone für Studierende vorgesehen.

Viele österreichische Hochschulen setzen aktuell auf Parallelformate: Da die Hörsäle meist nur zu höchstens 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, sollen Studierende, die keinen Platz finden, die Lehrveranstaltungen online verfolgen können, was in Wien etwa in der Votivkirche möglich sein wird. Geöffnet ist die Kirche von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.

"Hybrider Start" in neues Studienjahr

"Hybrid" wurde das neue Studienjahr am heutigen Donnerstag um acht Uhr in der Früh im Audimax der Universität Wien eingeläutet. Coronabedingt konnte nur ein Teil der Studierenden die Pharmazievorlesung vor Ort verfolgen, die anderen waren digital per Livestream dabei. Um eine Verbreitung von Covid-19 an der Uni möglichst zu verhindern, gilt für alle Personen durchgängig Maskenpflicht, die Sitzplätze sind nummeriert, zum Sitznachbar muss ein Meter Abstand eingehalten werden.

Die HochschülerInnenschaft (ÖH) der Uni Wien hat per Aussendung mehr Klarheit bezüglich des Betriebs im neuen Studienjahr eingefordert. Ihr fehlen eindeutige Richtlinien für Lehrveranstaltungen und Informationen, unter welchen Bedingungen diese in Präsenz oder online abgehalten werden. Die ÖH beklagt außerdem rechtliche Unsicherheit und zu wenig Mitbestimmung der Studierenden.

Video: Rund 20.000 Studierende starten in den kommenden Tagen an der Johannes Kepler Universität Linz in das Wintersemester. Ein Semester, das nicht normal verlaufen wird, denn der Betrieb steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. So lief der Semester-Start in Oberösterreich:

