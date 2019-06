Unglückliche Umstände: Junge Frau nach Bergtour in Auto eingesperrt

Eine 27-jährige Frau war in einem Auto in Fuschl eingeschlossen, der Schlüssel war weder von außen noch von innen zu erreichen. Die Pannenhelfer befreiten die Frau aus dem Auto, das in der prallen Sonne stand und zunehmend heißer wurde, berichtete der Club in einer Aussendung.

Die Frau stieg nach einer Wandung am Ellmaustein ins Auto, während ihre Freundin die Wandersachen in den Kofferraum packte. Der Autoschlüssel lag auf der Kante des Kofferraums und beim Schließen der Heckklappe lag der Schlüssel genau darunter, die Fernbedienung hat sich aktiviert und das Auto war verschlossen.

Die Bemühungen der Frauen, an den Schlüssel von außen oder von innen heranzukommen, waren vergeblich. Erst als die alarmierten Pannenhelfer die Heckklappe mit Hilfe von Luftpolstern etwas anhoben, konnte die eingeschlossene Frau den Schlüssel herausziehen und den Wagen von innen aufschließen.