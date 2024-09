Unfallgefahr bei Unwettern: So verhalten Sie sich richtig im Straßenverkehr

Der Mobilitätsclub ÖAMTC plädierte, auf alle nicht notwendigen Fahrten zu verzichten. Sollte es sich aber nicht vermeiden lassen, den Pkw zu starten, sollte mit reduzierter Geschwindigkeit und besonders vorausschauend gefahren werden. Zudem sollte auch in brenzligen Lagen Ruhe bewahrt werden.

Besonders gefährlich ist es, wenn die Fahrbahnen voller Wasser sind und es zu Aquaplaning kommt. "Man spricht dann vom sogenannten 'Aufschwimmen' der Reifen. Das Fahrzeug verliert also den direkten Kontakt zur Fahrbahn. Kein Auto ist dann noch lenkbar", sagte Roland Frisch, Chefinstruktor Pkw der ÖAMTC Fahrtechnik. Bereits ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h steige die Gefahr von Aquaplaning deutlich an.

Richtig reagieren bei Aquaplaning

Grundsätzlich gelte die Regel: Je schlechter das Profil und je breiter die Reifen sind, umso eher komme es zu Aquaplaning, so Frisch. "In einer solchen Situation ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, in Fahrtrichtung zu lenken und gleichzeitig aufs Kupplungspedal zu treten. Ruckartige Bremsmanöver sollten möglichst vermieden werden. Zwar ist eine Notbremsung in so einer Situation dank ABS deutlich harmloser als noch mit älteren Autos, dennoch steigt die Unfallgefahr rapide an."

Bei starken Unwettern komme zusätzlich hinzu, dass Äste, Dachziegel oder gar ganze Bäume auf der Straße liegen können. Deshalb sollten Lenkerinnen und Lenker besonders vorsichtig durch Wälder und Alleen fahren. Überholmanöver und Spurwechsel sollten vermieden und das Lenkrad stets fest mit beiden Händen gehalten werden.

Die Tipps im Überblick:

Auf alle nicht notwendigen Fahrten verzichten

Geschwindigkeit reduzieren

Vorausschauend fahren

Ruhe bewahren - auch in brenzligen Situationen

Bei Aquaplaning: in Fahrtrichtung lenken und auf Kupplungspedal treten. Ruckartige Bremsmanöver vermeiden.

Vorsichtig durch Wälder und Alleen fahren

Überholmanöver und Spurwechsel vermeiden

Lenkrad fest mit beiden Händen halten

