"Unfall-Trick": Kärntnerin übergab Betrüger 12.000 Euro

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte sie einen Anruf erhalten, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt habe und dringend Geld für eine "Kaution" brauche. Die Frau hob daraufhin 12.000 Euro ab und übergab sie einem Mann, der daraufhin flüchtete.

Die Klagenfurterin hatte den Anruf mit unterdrückter Rufnummer entgegengenommen. Am anderen Ende der Leitung hatte sich ein Mann als Polizeibeamter namens Schmid ausgegeben und gesagt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend 30.000 Euro brauche. Da die 82-Jährige im Hintergrund eine Frau weinen hörte, nahm sie an, dass es sich bei ihr um ihre Tochter handelte.

Nachdem die Klagenfurterin gesagt hatte, dass sie nur 12.000 Euro habe, erklärte sich der Täter mit der Summe einverstanden und vereinbarte einen Übergabeort vor einer Wohnanlage in Klagenfurt. Die Frau hob das Geld ab und übergab es dem Mann, der daraufhin fluchtartig das Weite suchte. Erst dann schöpfte die Frau Verdacht und erstattete Anzeige. Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, blond und war mit 3/4-Jeans und einem weißen T-Shirt mit blauen Streifen bekleidet.

Ebenfalls am Mittwoch hatte eine 71-jährige Pensionistin aus Klagenfurt Anzeige erstattet, dass sie einen gleichlautenden Anruf eines Polizeibeamten namens Schmid bekommen hatte. Weil die Frau wusste, dass ihre Tochter zur gleichen Zeit einen Arztbesuch hatte, unterbrach sie sofort das Telefonat. Bereits am Montag war bekanntgeworden, dass ein unbekannter Anrufer versucht hatte, mit der selben Masche zwei Personen in Klagenfurt zu betrügen, hier war es aber zu keinen Geldübergaben gekommen.

