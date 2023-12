Unfall-Tragödie mit zwei Toten: 17-jähriger Führerscheinneuling vor Gericht

Frontalcrash in Altenberg bei Linz fordert zwei Todesopfer

Dem jungen Burschen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wird von der Staatsanwaltschaft grob fahrlässige Tötung und zwei Fällen und grob fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Es geht um den Unfall vom 12. Juni in Altenberg bei Linz. So tragisch: Der 17-Jährige hatte erst wenige Stunden vorher seine Führerscheinprüfung bestanden. Mit zwei Freundinnen (beide 16) war er gegen 22 Uhr im Auto seines Vaters unterwegs.

Die Anklage wirft dem jungen Lenker vor, auf der Weitrager Landesstraße bei Dunkelheit viel zu schnell gefahren zu sein. So kam er auf das rechte Bankett, geriet in der Folge mit dem Wagen ins Schleudern und prallte frontal in das Auto eines entgegenkommenden 36-Jährigen aus Hellmonsödt.

Der 36-Jährige und eine 16-jährige Beifahrerin haben den Frontalzusammenstoß nicht überlebt. Das andere 16-jährige Mädchen erlitt, wie der 17-Jährige schwere Verletzungen.

Bis zu 1,5 Jahre Freiheitsstrafe

Bei grob fahrlässiger Tötung ist eine Höchststrafe von drei Jahren vorgesehen, diese reduziert sich bei Jugendlichen aber um die Hälfte auf 1,5 Jahre. Das Urteil ist für Dienstagvormittag vorgesehen, wir berichten, sobald ein Ergebnis vorliegt.

