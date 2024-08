Unfall in Freizeitpark "Fantasiana": Ein Schwerverletzter

Der Rettungshubschrauber brachte eine verletzte Person in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen, Feuerwehren aus Salzburg und dem benachbarten Oberösterreich: Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand am frühen Dienstagnachmittag in Straßwalchen im Einsatz, nachdem es im Vergnügungspark "Fantasiana" zu einem Unfall gekommen war. Laut Auskunft des Roten Kreuzes wurde dabei eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

Feuerwehren nachalarmiert

Der Unfall dürfte ersten Informationen zufolge bei einer der Attraktionen des Parks – einem 20 Meter hohen Free-Fall-Tower – passiert sein. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert.

Techniker eingeklemmt

Laut Polizei soll es sich bei den Verletzten um zwei Techniker des Freizeitparks handeln, die zum Unfallzeitpunkt Wartungsarbeiten durchführten. Dabei hat sich offenbar ein Teil von dem Tower gelöst, die zwei Bediensteten wurden eingeklemmt.

Video: Bei einer Fahrt im Knights Ride Tower stürzt man gut 20 Meter in freiem Fall in die Tiefe

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.

Lokalisierung: Der Vergnügungsparkt liegt unweit der Grenze zu Oberösterreich:

