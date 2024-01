Unfall auf Tiroler Autobahn: Wollte 29-Jähriger seinen Bruder töten?

Ein 29-Jähriger war mit seinem 36-jährigen Bruder als Beifahrer unterwegs gewesen, als der Wagen ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen Bäume prallte. Der nunmehrige Verdacht: Der Lenker führte den Unfall absichtlich herbei und wollte seinen Bruder sowie sich selbst töten.

Der alkoholisierte 29-Jährige soll den Wagen mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h absichtlich nach rechts gelenkt und somit den Crash herbeigeführt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet, hieß es. Die näheren Hintergründe zum möglichen Motiv waren vorerst unklar. Staatsanwaltschaftssprecherin Julia Klingenschmid erklärte gegenüber der APA am Vormittag, dass die Befragung des Verdächtigen noch im Gange war. Der Österreicher war in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert worden. Am Montag soll über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden werden.

Bruder war ebenfalls alkoholisiert

Der 36-jährige Bruder war ebenfalls alkoholisiert gewesen. Die beiden waren gegen 1.45 Uhr von Kufstein kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Der Wagen kam nach dem Crash in einer Böschung neben der Autobahn zum Stillstand. Am Auto entstand Totalschaden.

