Unbelehrbarer Pkw-Lenker (49) mehrmals von Polizei gestoppt

Der 49-Jährige war laut Aussendung vom Montag zunächst auf der Westautobahn (A1) bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) angehalten worden. Eine Alkoholkontrolle verlief positiv, dem ungarischen Staatsbürger wurde die Weiterfahrt untersagt und der Schlüssel für den Wagen abgenommen. Dennoch wurde der Mann mit dem Kfz später in Wien angehalten, wo er einen Alkotest verweigerte.

Kein Führerschein, keine Versicherung

Aufmerksam geworden waren die Beamten auf der A1 auf das Kfz auch deshalb, weil ein Seitenspiegel abgerissen war. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde eruiert, dass die Kennzeichentafeln fehlten, weil sie bereits am Samstag von der Autobahnpolizeiinspektion Melk abgenommen wurden. Es habe keine Haftpflichtversicherung für den Pkw bestanden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Der Führerschein konnte dem Ungarn auch nicht abgenommen werden, da ihm dieser bereits in der Heimat entzogen worden war.

Mehrere Anzeigen

Trotz Verbots lenkte der 49-Jährige sein Auto nach Wien-Meidling, zum Starten dürfte er einen Zweitschlüssel verwendet haben. Auf die erneute Anhaltung werden Anzeigen wegen zahlreicher Übertretungen an die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden folgen.

