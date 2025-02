Unbekannter versuchte Mädchen (8) in Kärnten zu entführen

Gegen 16.30 Uhr wollte der Mann bei der Pfarrkirche Ebenthal das Mädchen in seinen Lieferwagen locken, dieses lief aber davon, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Laut Exekutive hatte der unbekannte Täter dem Mädchen Süßigkeiten versprochen und gesagt, er wolle ihr einen Hundewelpen und eine Babykatze zeigen.

Die Achtjährige lief zu einer Frau, die in der Nähe des Friedhofs war - Anzeige bei der Polizei wurde aber erst zwei Tage später erstattet, weshalb die Ermittlungen bisher keinen Erfolg hatten. Bei dem Verdächtigen hat es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit dunklen lockigen Haaren und dunkler Augenfarbe gehandelt. Er war mit einem schwarzen Lieferwagen mit verdunkelten Scheiben unterwegs. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden - sollten sich ähnliche Vorfälle ereignen, so sollen Betroffene sofort den Polizeinotruf wählen.

