Unbekannte platzierten gestohlenen Bagger auf Bundesstraße

In Maria Alm (Pinzgau) haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag auf einer Baustelle einen rund fünf Tonnen schweren Bagger in Betrieb genommen und ihn mitten auf der angrenzenden Bundesstraße abgestellt. Ein Unfall auf dem nicht beleuchteten Straßenabschnitt konnte vermieden werden. Die Freiwillige Feuerwehr hat den Bagger entfernt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.