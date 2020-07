Unbekannte häuteten Katze bei lebendigem Leib

Wie die Polizei mitteilte, haben Tierquäler eine Katze in Graz bei lebendigem Leib gehäutet. Eine 33-jährige Grazerin hatte das Tier am Griesplatz gesehen. Sie hatte gedacht, die Katze sei von einem Auto überfahren worden und alarmierte die Tierrettung. Deren Mitarbeiter stellten aber fest, dass das Tier am gesamten Rumpf abgehäutet worden war.

Die Katze war weiblich, rund acht Monate alt und grau-braun getigert, ein Verkehrsunfall war auszuschließen. Für den schwerverletzten Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät: Er musste eingeschläfert werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die 33-Jährige sagte aus, ein dunkles Auto sei relativ schnell auf der Nebenfahrbahn unterwegs gewesen, knapp bevor sie die Katze gesehen habe. Danach sei die Katze von einem Imbissstand in Richtung Norden getorkelt. Der Imbisstand war von mehreren Gästen frequentiert. Eine Spur zu den Tätern gab es vorerst nicht. Die Ermittlungen laufen, die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Auch in Oberösterreich informierte die Polizei am Sonntag über einen grausamen Fall von Tierquälerei: In einem Waldstück im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) hatte ein 60-Jähriger einen Hund mit einer Faustfeuerwaffe erschossen – mehr dazu hier.

Der Fundort: Die schwer verletzte Katze wurde am Griesplatz im Grazer Stadtzentrum entdeckt

