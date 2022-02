Umweltschützer warnen vor Verlust von Moorgebieten

Grundlage ist eine am Montag veröffentlichte Studie, für die 27 Beispiele aus Salzburg, Tirol, Kärnten und Vorarlberg analysiert wurden. Der Erhebung zufolge wird immer wieder mit Bauvorhaben in Moorgebiete eingegriffen, etwa durch die Freizeit- und Tourismuswirtschaft oder die Energiewirtschaft. Als Beispiel nennt der WWF die Zerstörung einer Moorfläche in der Größe von fünf Fußballfeldern im Kühtai in Tirol für den Bau eines Speicherkraftwerks.

Dabei sind Moore geschützt: Österreich hat das Bodenschutz-Protokoll der Alpenschutz-Konvention ratifiziert. Dieser Vertrag sieht den Schutz der Moore vor. Laut Studie verstößt Österreich gegen dieses Abkommen. Moore gelten als äußerst wertvolle Landschaften: Sie bieten seltenen Pflanzen und Tieren Lebensraum, speichern viel Wasser und binden Kohlendioxid.