Umstrittenes T-Shirt: Keine Ermittlungen gegen Jugendforscher Heinzlmaier

Nach Prüfung mehrerer Anzeigen habe sich kein Anfangsverdacht wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ergeben, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Romina Kaschnitz-Biegl, am Samstag und bestätigte damit entsprechenden Medienberichte. Die Staatsanwaltschaft habe daher von Ermittlungen abgesehen.

Unter anderem die Grünen hatten nach einem Auftritt Heinzlmaiers bei einer Pressekonferenz mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) im Bundeskanzleramt im August Kritik an dessen T-Shirt geübt. In einem an Runen erinnernden Logo einer Band sahen die Grünen "bei Rechtsextremen beliebte Symbole" und kündigten die Prüfung einer Sachverhaltsdarstellung an. Heinzlmaier hatte die Kritik zurückgewiesen und auf seinen Musikgeschmack verwiesen.

