Umstrittene Angewandte-Rektorin Petra Schaper Rinkel tritt zurück

Der Rücktritt erfolge "aufgrund unterschiedlicher Perspektiven hinsichtlich der strategischen Ausrichtung", wie es in einer Aussendung heißt. Damit geht eine ebenso kurze wie umstrittene Amtszeit ihrem frühen Ende entgegen, in der mehrfach Universitätsangehörige Kritik an Schaper Rinkels Führungsstil erhoben.

"Meine Forschung war stets der Gestaltung von Zukunft gewidmet. Umso hoffnungsvoller war der gemeinsame Aufbruch unter dem Motto 'Zukunft öffnen' im Jahr 2023. Doch angesichts der unterschiedlichen Perspektiven zur strategischen Ausrichtung der Universität habe ich in Abstimmung mit dem Universitätsrat beschlossen, mein Amt niederzulegen", teilte die 58-Jährige mit.

Die deutsche Innovationsforscherin und Politikwissenschafterin hatte ihr Amt erst seit Oktober 2023 inne. Zuvor war sie Vizerektorin für Digitalisierung und Internationalisierung sowie Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Graz gewesen.

Kritik an Amtsführung

In ihrer Rektorinnenschaft sah sich Schaper Rinkel zunächst Kritik gegenüber, weil die Film- und Medienprofessur an der Angewandten nicht nachbesetzt wurde. In Folge wurden allgemein Vorwürfe bezüglich ihres Führungsstils laut. Im Nachrichtenmagazin "profil" sprachen Mitarbeitende von hausinternem Misstrauen, schlechtem Management, einem "Kahlschlag quer durch die Organisation", gar einem "Regime der Angst". Die Abschaffung des psychosozialen Dienstes am Haus wurde beklagt.

Im APA-Interview hatte Schaper Rinkel die Kritik auf den von ihr initiierten Umstellungsprozess zurückgeführt: "Raum für das Neue zu schaffen bedeutet Veränderung, und das ist für uns alle damit verbunden, sich von alten Gepflogenheiten zu trennen. Insofern ist die Aufregung auch klar dabei."

Nun folgte jedoch der Rückzug der Innovationsforscherin. Vizerektorin Maria Zettler werde nun das Rektorat bis zur Bestellung einer Nachfolge interimistisch übernehmen, teilte der Universitätsrat mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper