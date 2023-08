Umfrage zeigt: So lange sollte guter Sex dauern

13 – 14 – 21: So sieht für viele Österreicherinnen und Österreicher die ideale Zeitverteilung im Bett aus. Mehr als eine Dreiviertelstunde wünschen sich Paare in Summe für Intimitäten. Das Vorspiel sollte 13 Minuten dauern und der sexuelle Akt 14 Minuten. Im Anschluss wird gerne noch ausgiebig gekuschelt: 21 Minuten lang lassen die Befragte das Liebesspiel im Durchschnitt ausklingen.

Wunsch oder Realität?

In Summe ergibt sich eine Dauer von 48 Minuten, zeigt ein repräsentative Studie von Parship, für die im Juni 2023 1022 Österreicher zwischen 18 und 75 Jahren befragt wurden. Zwischen Männern und Frauen herrscht dabei seltene Einigkeit: Für Frauen sind 47 Minuten perfekt, für Männer 49. "Es ist allerdings schwierig zu sagen, ob es sich bei der genannten Dauer nicht eher um eine Wunschvorstellung statt Realität handelt", so Dania Schiftan, Sexual- und Psychotherapeutin bei Parship.

Singles mögen's länger

Unterschiede gibt es hinsichtlich des Beziehungsstatus: Wenn Singles an guten Sex denken, so dauert dieser deutlich länger als bei Paaren. Die optimale Dauer beträgt für Alleinstehende 61 Minuten, während für Liierte 43 Minuten ausreichend sind. Dabei ist es vor allem die körperliche Nähe danach, die mit rund einer halben Stunde beinahe doppelt so lange sein soll: Singles wollen 29 Minuten kuschen, für Paare tun es 17 Minuten. Aber auch Vorspiel (16 vs. 12 Min.) und der der sexuelle Akt selbst (16 vs. 13 Min.) können für Singles gerne länger ausfallen als für Paare.

Mit dem Alter kommt der Genuss

Auch was das Alter betrifft, zeigen sich Nuancen: In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen wird mit 15 Minuten am kürzesten gekuschelt, andere Altersgruppen bevorzugen einen ausgiebigeren Ausklang in der Dauer von 20 bis 24 Minuten. Dafür widmen über 60-Jährige dem sexueller Akt an sich mit elf Minuten weniger Zeit, als die Jüngeren. Für sie sollte dieser idealerweise 16 Minuten dauern.

"Je nach Lebensabschnitt erwartet man von Sex etwas anderes. Vor allem im zunehmenden Alter fängt man an, andere Qualitäten an Sex zu schätzen: Je älter man wird, umso mehr steht der Genuss, die Begegnung an sich und die Verbindung mit dem anderen Menschen im Vordergrund. Die 'Leistung' rückt in den Hintergrund", sagt Schiftan.

Sind die Deutschen ausdauernder?

Im Vergleich mit Schweizern und Deutschen liegen die Österreicher im Mittelfeld: Deutsche Befragte streben mit 51 Minuten ein besonders ausdauerndes Liebesspiel an, bei den Schweizern darf es mit 47 Minuten etwas kürzer ausfallen als hierzulande. Abstriche werden in der Schweiz in erster Linie beim Kuscheln danach gemacht. Einigkeit herrscht im deutschsprachigen Raum jedenfalls rund um die Dauer des tatsächlichen Aktes: Zwischen 14 und 15 Minuten werden als idealer Zeitrahmen empfunden.

