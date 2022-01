Um Impfung zu umgehen - Tiroler schickte Infizierten zu Test

Der junge Mann überredete einen 23-jährigen Kroaten, der bereits positiv getestet war und sich in Quarantäne befand, für ihn einen Test zu machen. Eine Mitarbeiterin in der Teststraße in Tannheim bemerkte jedoch die Täuschung und verständigte die Polizei.

Beide Männer gestanden die Tat sofort. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt.