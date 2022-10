Überlebenskampf: Schwerverletzter Kletterer rettete sich zu Straße

Ein 62-jähriger Kletterer ist Dienstagnachmittag in Admont (Bezirk Liezen) in einem Klettergarten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, hat sich dabei schwer verletzt und zu einer vorbeiführenden Straße gerettet, um auf sich aufmerksam zu machen. Das gelang ihm gerade noch rechtzeitig, denn als er erstversorgt wurde, erlitt er einen Herz-Kreislaufstillstand und musste reanimiert werden. Der Sportler wurde danach das LKH Graz geflogen, hieß es seitens der Polizei.