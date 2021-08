Überfall in Bregenz: Räuber auf der Flucht

Der Mann hatte die Kassierin, die ihren ersten Arbeitstag in der Filiale hatte, mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Laut einer Zeugin soll der Unbekannte danach in einen schwarzen Pkw gestiegen sein, der in Richtung Rheinstraße davonfuhr. Die Frau sowie mögliche weitere Zeugen wurden gebeten, sich beim Landeskriminalamt zu melden. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Eine Alarmfahndung war erfolglos verlaufen. Der Täter wurde als 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, heller Hauttyp und schlank beschrieben. Er hatte eine große, spitze Nase und sprach Vorarlberger Dialekt. Der Täter habe "sich angehört, als habe er wenig Zähne", hieß es von der Polizei. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift, einer schwarzen langen Hose bekleidet und trug dunkle Schuhe mit heller Sohle sowie Handschuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei um ein 20 Zentimeter großes Messer mit einem schwarzen Griff mit kleinen weiß-grauen Punkten. Zum Zeitpunkt des Überfalls herrschte nach Angaben der Ermittler reger Einkaufsbetrieb, zahlreiche Kunden befanden sich im Lebensmittelmarkt sowie auf dem Kundenparkplatz.