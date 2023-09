Überfall auf Grazer Juwelier von 2009 durch neuen DNA-Test geklärt

Eine Frau war überfallen und zahlreiche Schmuckstücke entwendet worden. Nun brachte ein neuerlicher DNA-Abgleich die Kriminalisten auf die Spur einer Tätergruppe, die auch in Frankreich und Deutschland zugeschlagen haben soll. Der Hauptverdächtige ist nach Angaben der Polizei allerdings bereits verstorben, die weiteren Täter in Deutschland bereits verurteilt. Der Überfall geschah im Jänner 2009 am Grazer Jakominiplatz. Drei Täter stürmten in das Geschäft, überfielen die dort arbeitende Frau und stahlen Schmuck aus der Vitrine. Das Opfer leistete massiven Widerstand und wurde von den Männern mit Klebebändern gefesselt, außerdem versetzten sie der Frau Faustschläge ins Gesicht. Der Wert der Beute lag im fünfstelligen Eurobereich.

Raubermittler des steirischen LKA nahmen die Ermittlungen vor wenigen Monaten wieder auf, um den Fall zu klären. Dabei wurden auch vorhandene Spuren erneut über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz molekulargenetisch untersucht. Kriminalisten erhielten dabei einen DNA-Treffer auf einen mehrfach vorbestraften Rumänen, der zusammen mit anderen Tätern Überfälle in Frankreich und Deutschland auf Juweliere und Bekleidungsgeschäfte verübt haben soll.

