Pizza und Pasta für die Gäste, Captagon für den internationalen Handel: Eine Pizzeria in Bürmoos im Flachgau, ganz nahe an der Grenze zum Bezirk Braunau, diente jahrelang als Drehscheibe für den Schmuggel von aufputschenden Tabletten. Mit einer ähnlichen Wirkung wie Amphetamin ("Crystal Meth") wird die Droge auch von Dschihadisten vor Terroranschlägen und im "Heiligen Krieg" in Syrien geschluckt.