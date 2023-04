Uber-Taxi-Fundstücke: Vom Schwangerschaftstest bis zur Schildkröte

Handys, Geldtaschen und Schlüssel sind die Klassiker unter den Taxi-Fundstücken. "Es kommt aber auch immer wieder vor, dass die Fahrgäste ihre Einkaufssackerl vergessen", sagt Thomas Rosenauer, Zentralleiter beim "Taxi 6969" in Linz. In den vergangenen Wochen seien 17 Gegenstände liegen geblieben, darunter drei Rucksäcke. Ein Rätsel gab den Fahrern und Mitarbeitern von 6969 ein Damenschuh auf, den eine Frau nach einer Weihnachtsfeier im Auto zurückgelassen hatte. "So etwas bleibt schon in Erinnerung", sagt Rosenauer.

Allerhand Kuriositäten kommen auch in den Taxis von Uber, einem internationalen Fahrdienstvermittler, zum Vorschein. Im aktuellen "Lost & Found Index" sind mitunter ein Hamster, eine Nebelmaschine und ein Kreuz mit der Asche einer Verstorbenen angeführt. Ein Uber-Kunde hatte sogar einen - laut eigenen Angaben - "wichtigen Schwangerschaftstest" liegen gelassen.

"Hoher Anstieg an vergessenen Cannabis-Waren"

Weltweit trudelten mehrfach Verlustmeldungen zu tierischen Begleitern ein. Darunter waren laut Uber Hunde, Schildkröten, Hamster und eine Ratte - alle seien sicher nach Hause gebracht worden. Außerdem blieben Sackerl mit "Gras", Pre-Rolls und Pens sowohl für medizinische als auch für Freizeitzwecke liegen. Insgesamt sei "ein hoher Anstieg an vergessenen Cannabis-Waren" verzeichnet worden.

Häufig wurden auch Minnie-Mouse-Ohren, Lichtschwerter, Disney Magic Bands und Zauberstäbe a la Harry Potter entdeckt. Die Nintendo Switch war in dem Jahr mit mehr als 70 vergessenen Geräten die Nummer 1 unter den verlorenen Spielekonsolen. Viele Dinge sind aber nur für die Besitzerinnen und Besitzer selbst wirklich kostbar: "Falsche Zahnprothesen und Zähne nehmen weiterhin den größten Anteil an den verlorenen Gegenständen im Vergleich zum Vorjahr ein."

Kein Uber in Linz

In Wien wurden im Vorjahr knapp 1300 Gegenstände vergessen. Der Fahrdienstvermittler ist auch in den Städten Salzburg und Graz aktiv. In Linz gab es 2019 eine Testphase, diese wurde aber nach wenigen Monaten eingestellt. "Die Nachfrage war nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, und auch die Pandemie ist uns dazwischengekommen. Zusätzlich gab es gesetzliche Änderungen", sagte Österreichs Uber-Chef Martin Essl im OÖN-Interview.

Im europäischen Städte-Vergleich rangiert übrigens Paris im "Vergesslichkeits-Ranking" ganz oben. Auf den Plätzen folgen Madrid und Lissabon. Bemerkt der Fahrgast den Verlust, kann er den Fahrer über die App des Fahrdienstvermittlers kontaktieren. "In der Regel kehren vergessene Gegenstände innerhalb weniger Stunden zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurück", sagte Martin Essl von Uber Österreich.

"In lustiger Laune ist man etwas schlampig"

An Samstagen und Sonntagen werde hierzulande besonders oft etwas liegen gelassen, die meisten Verlustmeldungen gibt es in heimischen Städten - gefahren wird in Wien, Salzburg und Graz - zwischen 8.00 und 13.00 Uhr. Das liegt womöglich daran, dass der Verlust nach dem Ausgehen am Abend erst dann bemerkt wird.

Besonders nach Nachtfahrten würden häufig Überbleibsel von Fahrgästen gefunden, sagt auch Thomas Rosenauer von "6969". "Weil man in lustiger Laune etwas schlampig ist." Was in den Linzer Taxis entdeckt wird, wandert zum Linzer Fundbüro. Dort werden vergessene Gegenstände aufbewahrt.

Im Vorjahr waren es in Summe exakt 10.504 Fundstücke, darunter auch skurrile. So wurden ein Laubbläser und eine Urne abgegeben. 4556 verlorene Dinge konnten ihren Besitzern wieder ausgehändigt werden, weitere 100 gingen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist an ihre Finder über.

