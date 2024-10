"U-Bahnsurfer" prallten gegen Fußgängerquerung: Bursch in Lebensgefahr

Die jungen Männer waren illegal auf dem Dach einer Garnitur mitgefahren und bei der Einfahrt gegen eine über die Strecke führende Fußgängerquerung geprallt, so die Wiener Linien. Von Teams der Berufsrettung und des Samariterbundes wurde ein Opfer unter Reanimation sowie ein weiteres unter Lebensgefahr in ein Spital gebracht, ein Bursch erlitt leichte Blessuren.

In ersten Rückmeldungen hatte es zunächst geheißen, die "U-Bahnsurfer" wären in den Stromkreis geraten. In diesem Bereich verläuft jedoch keine Oberleitung, so die Wiener Linien.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

