Tuningtreffen: Erste Boliden schon in Kärnten

Golf GTI und Co. tummeln sich trotz neuerlicher Absage des offiziellen Treffens im Bereich zwischen Wörthersee und Faaker See - und rufen Polizei und Behörden auf den Plan. Die stocken das Personal auf und versuchen, dem oft viel zu lauten Treiben mit Kontrollen und Straßensperren Einhalt zu gebieten.

Fahrverbote und Straßensperren

Nachdem das Ortszentrum von Velden vergangenes Jahr mehrmals wegen Überlastung in der Nacht für Autos gesperrt werden musste, gehen die Gemeinde und auch der Nachbarort Rosegg recht rigoros vor: Der Seecorso ist an den Mai-Wochenenden von 19.30 Uhr bis 2.00 Uhr gesperrt, wobei die Dauer der Sperren auch verlängert werden kann. Bei Verkehrsüberlastungen sollen noch weitere Fahrverbote verfügt werden. Seit Anfang Mai und bis Anfang Juni gelten auf einer ganzen Reihe von Straßen Geschwindigkeitsbegrenzungen, teilte die Veldener Tourismus GmbH mit.

Für die kommenden Wochen rüstet man sich auch in Villach. Hier legen die Behörden ihr Augenmerk auf den Naturpark Dobratsch, der nun wirklich "kein Platz für Rowdies" sei, wie es in einer Aussendung der Stadt hieß: Zu gewissen Zeiten werden die Parkplätze gesperrt, die Auffahrt auf die Bergstraße in den Abendstunden verboten. Auch für "verstärkte Kontrollen und engmaschige Überwachung durch die Exekutive" sei gesorgt.

Lärmmessungen angekündigt

Ein in den Wochen zuvor angekündigter Punkt kommt jedoch vorerst nicht, hieß es aus Villach: Vorerst werden keine Nachtfahrverbote am Faaker See verhängt. In der Nacht auf Freitag wurden Lärmmessungen durchgeführt, die keine akute Mehrbelastung durch Autolärm ergeben hätten. Doch was nicht ist, kann noch werden denn, die Stadt hat weitere Messungen angekündigt: "Sollten durch diese Messungen deutliche Lärmbelastungen erfasst werden, kann die Verordnung rasch in Kraft treten."