Tschechischer Skifahrer am Stubaier Gletscher tödlich verunglückt

Der Mann war am Vormittag mit seinem 17-jährigen Sohn im freien Gelände oberhalb der Piste unterwegs, als er auf einem steilen Hang plötzlich schwer zu Sturz kam und einige Meter weiter geschleudert wurde. Unbeteiligte Ersthelfer, darunter zwei Ärzte, leisteten dem zunächst noch bei Bewusstsein befindlichen Tschechen Erste Hilfe, dennoch verstarb er noch an der Unfallstelle.

Aufgrund bisheriger Erhebungen könne davon ausgegangen werden, dass der 59-Jährige mit seinem linken Ski einen mit Schnee bedeckten Stein streifte und dadurch zu Sturz kam, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Abend mit.

Zweiter tödlicher Skiunfall

Es ist bereits der zweite tödliche Skiunfall in dieser Woche in Österreich: Erst am Dienstag berichtete die Salzburger Polizei über einen tragischen Vorfall in Skigebiet Wagrain. Ein elfjähriger Niederösterreicher war auf einer schwarzen Piste schwer gestürzt, hatte das Fangnetz durchschlagen und war dann gegen die Außenwand einer Hütte geprallt. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später im Spital starb.

