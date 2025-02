Tschechen saßen in Klettersteig am Dachstein fest

Auf 2.400 Metern war für die beiden Tschechen Schluss: Sie wurden in der Dunkelheit per Helikopter aus dem teilweise vereisten Steig geholt.

Die Männer im Alter von 21 und 24 Jahren hatten am Morgen den "Anna"-Klettersteig absolviert und stiegen erst gegen 16.00 Uhr in den mit D/E als "sehr schwierig" bewerteten "Johann"-Klettersteig ein. Der Steig beginnt in einer Seehöhe von rund 2200 Metern und endet bei der Seetalerhütte auf 2741 Metern. Die Kletterer dürfte die winterlichen Bedingungen falsch eingeschätzt haben und setzten gegen 19.15 Uhr einen Notruf ab, so die Polizei.

Die beiden tschechischen Bergsteiger saßen auf etwa 2.400 Meter Seehöhe fest. Sowohl der Rettungshubschrauber C14 als auch der Polizeihubschrauber Libelle Alpha standen im Einsatz, konnten jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Bergung durchführen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Unverletzt gerettet

Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein mussten daher über den "Johann"-Klettersteig in die Dachstein Südwand einsteigen. Einem weiteren, aus Kärnten hinzugezogenen Rettungshubschrauber, gelang es dann die beiden in Not geratenen Tschechen gegen 22.15 Uhr zu retten. Die Männer blieben unverletzt.

Lokalisierung: Der "Johann Klettersteig" ist Teil der Super-Ferrata auf den Hohen Dachstein

