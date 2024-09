Trotz Unwetterwarnung auf den Berg: Deutsche mussten gerettet werden

Dennoch setzten sie ihre Wanderung fort und erreichten den Gipfel. Wegen ihrer leichten Bekleidung, Schneefall und unzureichender Ausrüstung mussten sie später einen Notruf absetzen.

Trotz starker Schneefälle und etwa 50 Zentimeter Neuschnee hatten die beiden Wanderer zuerst über das sogenannte Heimjöchl absteigen wollen. Als sich jedoch die Wetter- und Geländebedingungen weiter verschlechterten, kehrten sie zur Gerlossteinwand zurück und suchten in einer nahe gelegenen verfallenen Berghütte Schutz. Dort wurden sie schließlich von der Bergrettung Zell am Ziller angetroffen und leicht unterkühlt ins Tal gebracht.

Belgische Wanderer gerettet

Zwei Wanderer aus Belgien sind am Freitag aus dem Ankogelgebiet in Kärnten (Bezirk Spittal/Drau) aufgrund des Wintereinbruchs in Bergnot geraten und wurden aus dem Hochgebirge gerettet. Die beiden 18-Jährigen versuchten trotz Neuschnees den Abstieg von der Selbstversorgerhütte Richtung Mallniz, verloren die Orientierung und setzten letztlich einen Notruf ab. Sie wurden auf rund 2.200 Meter Seehöhe von der Bergrettung geborgen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Das Pärchen war seit dem 9. September im Bereich der Ankogelgruppe unterwegs und übernachteten zuletzt in einer Selbstversorgerhütte. Am Freitag wollten die beiden jungen Leute trotz Neuschnees und Sturmböen nach Mallnitz zurückkehren. An den steilen Berghängen lösten sich jedoch Lawinen und die Wanderer verirrten sich. Schließlich fanden sie den Weg zurück zur Selbstversorgerhütte und setzten mittels Mobiltelefon einen Notruf ab. Als die Kräfte der Bergrettung Mallnitz und Alpinpolizei eintrafen, waren die beiden bereits leicht unterkühlt. Sie wurden mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht.

