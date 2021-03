Trotz Corona wurden mehr illegale Migranten aufgegriffen

Trotz intensiver Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen im Corona-Jahr 2020 konnte die Polizei mehr als 21.600 illegal aufhältige bzw. illegal eingereiste Menschen aufgreifen: verglichen mit 2019 ein Plus von zwölf Prozent. Das geht aus dem Schlepperbericht 2020 hervor, den Innenminister Karl Nehammer (VP) gestern präsentierte.

Ein wesentlicher Grund dafür seien auf dem Balkan festsitzende Zuwanderer, die mit Schleppern in die Zielländer des Westens wollten. Österreich sei aus ihrer Sicht "das erste reiche Land" in der EU. Zudem würden Schlepper ihre Opfer gezielt mit dem Argument anwerben, dass es in Österreich eine gute medizinische Versorgung und auch Covid-Schutzimpfungen gebe, berichtete Gerald Tatzgern von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität.

Wer über die serbisch-ungarische Grenze wolle, zahle sehr unterschiedliche Preise an die Schlepper: von 200 bis zu 3000 Euro. Seien Zäune zu überwinden, sei der Preis auch abhängig von der Zahl der Leitern, die die Schlepper zur Verfügung stellen, sagte Tatzgern. Bei der billigeren Variante gebe es nur eine Leiter zum Hinaufklettern. Hinunter gehe es nur durch einen Sprung aus mehreren Metern Höhe: Dabei erleiden vor allem Kinder schwere Verletzungen. Schlepperbanden setzten in der Pandemie verstärkt auf den Transport ihrer Opfer in Lastwagen, weil der Güterverkehr nicht eingeschränkt war. Nehammer verwies auf einen Unfall, der kürzlich auf einer kroatischen Autobahn passiert war. Im Anhänger versteckten sich Syrer. Der Lkw überschlug sich, vier Tote und 19 teils schwer Verletzte waren die Folge.

Info-Kampagne für Fernfahrer

Meist wüssten die Fernfahrer davon gar nichts, denn die Schlepperbanden suchen auf Rastplätzen nach geparkten Transportern, schneiden die Dachplanen der Anhänger auf, und die Geschleppten springen dann hinein. Das Innenministerium plant zusammen mit der Wirtschaftskammer eine Info-Kampagne für Fernfahrer.

Die Polizei identifizierte und fasste im Vorjahr 311 Schlepper, um 69 mehr als im Jahr davor. Die meisten Täter, nämlich 60, kamen aus Syrien, auf Platz zwei sind 37 österreichische Staatsbürger, dahinter folgen ausgeforschte Schlepper aus dem Irak (28), Rumänien (22) und der Türkei mit 18 Tatverdächtigen.

