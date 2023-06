Trickbetrug: "Falsche" Polizisten festgenommen

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, rief ein 74-jähriger Montafoner die Exekutive, während er und seine Ehefrau von Betrügern angerufen wurden, dass es angeblich Überfälle in der Nachbarschaft gegeben habe und sie ihr Erspartes in Sicherheit bringen müssten. Dadurch konnten ein 24- und ein 63-Jähriger auf frischer Tat festgenommen werden. Derzeit gibt es laut Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten in Vorarlberg. Die Betrüger täuschen dabei vornehmlich ältere Personen, indem sie behaupten, dass in der Nachbarschaft Einbrüche oder Raubüberfalle passiert seien. Dann wird den Opfern eingeredet, dass ihr Vermögen nicht geschützt sei und deshalb vorläufig in polizeiliche Verwahrung gebracht werden müsse. Komplizen holen die Wertsachen dann bei den Opfern ab.

Die Polizei betont erneut, dass sie niemals anrufen und Auskünfte über Geld, Schmuck oder andere Wertsachen fordern oder Vermögen zur Verhinderung eines Diebstahls "sicherstellen" oder mitnehmen würde. Opfer sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, nie mit fremden Menschen am Telefon über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen und vor allem niemals Geld oder andere Wertsachen an fremde Menschen übergeben. Unbekannte sollten nicht in die Wohnung gelassen werden, im Zweifelsfall ist es am besten, Rücksprache mit der angeblichen Behörde und mit Vertrauenspersonen zu halten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.