Treibstoff-Tanks aus der Donau geborgen

Eine in der Donau bei Krems gekenterte schwimmende Tankstelle für Motorboote konnte nun von der Feuerwehr geborgen werden. Der sogenannte Ponton wurde von einem Schiffskran angehoben und mit einem Schiff in den Kremser Hafen geschleppt. Zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits die beiden Tanks leergepumpt.

Der Unfall war bereits am vorigen Mittwoch passiert, die schwimmende Plattform konnte aber wegen des hohen Pegelstands der Donau zunächst nicht gesichert werden. Zwar wurde bei der anschließenden Schadensbegutachtung ein Leck an einem Auftriebkörper festgestellt, doch die Treibstofftanks mit etwa 12.000 Litern sind laut Einsatzleiter Gerhard Urschler dicht geblieben: "Das Granulat der Tankeinhausung ist zwar durchnässt worden, hat aber den Tank gut geschützt. Es kam zu keinem Austritt von Öl oder Benzin in die Donau."