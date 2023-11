Treibjagd: Betrunkener Jäger schoss versehentlich Kollegen (24) an

Beide hatten mit rund 20 anderen Jägern in Untergreith Tiere in einem Waldstück aufgescheucht. Als der 30-jährige Gastjäger aus Tirol eine Waldschnepfe mit seiner Flinte schoss, trafen die Schrotkugeln nicht nur den Vogel, sondern auch den Kollegen, hieß es seitens der Polizei. Beim letzten Trieb kurz nach Mittag hatte einer der Jagdhunde die Waldschnepfe aufgescheucht, die aus dem Waldstück in Richtung einer aufsteigenden Wiese davonfliegen wollte. Der Tiroler Jäger schoss auf das Tier, traf es auch, allerdings auch seinen Kollegen - ebenfalls aus Tirol. Dieser war etwa 40 Meter vom Schützen entfernt. Die Projektile aus dem Schrotgewehr trafen den 24-Jährigen im Gesicht sowie im Brustbereich.

Die anderen Jäger alarmierten die Rettungskräfte und versorgten ihren Kollegen, der ansprechbar war. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen und stationär aufgenommen. Lebensgefahr habe laut den behandelnden Ärztinnen und Ärzten nicht bestanden, so die Polizei. Der Schütze, bei dem ein Alkotest angeschlagen hatte, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt.

