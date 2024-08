Treibhausgas-Emissionen sind im Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken

Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich 2023 laut einer Schätzung des Umweltbundesamtes gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken.

"Man sieht die Wirksamkeit der Klimaschutzpolitik", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Das entspricht einem Rückgang von 4,7 Millionen Tonnen CO2. Das ist der niedrigste Wert seit 1990", hielt Gewessler fest. Die Berechnungen des Umweltbundesamtes sind somit noch deutlicher als in der ersten Abschätzung vom März ausgefallen. In den vergangenen zwei Jahren sind die Treibhausgas-Emissionen um insgesamt 11,9 Prozent gesunken.

Kritik aus der SPÖ

Für SP-Umweltsprecherin Julia Herr ist diese Bilanz aber kein Grund zur Freude: "Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass auch der milde Winter, aber vor allem die hohen Energiepreise inklusive Wirtschaftsabschwung für die Reduktion verantwortlich sind." Gewessler widerspricht dieser Deutung der Zahlen: Der Rückgang sei nur zu einem geringen Teil von rund einem Prozentpunkt auf konjunkturelle Einflüsse oder die milde Witterung zurückzuführen, sagte die Ministerin.

Günther Lichtblau vom Umweltbundesamt berichtete, dass sowohl bei Erdgas wie auch bei Heizöl ein deutlicher Rückgang vorliege. Man sehe hier das Resultat der Abkehr von fossilen Brennstoffen. Der Klimaexperte hob die Bedeutung des Mobilitätsbereichs für das Erreichen der Klimaziele hervor: "Der Verkehr hat mit 19,8 Millionen Tonnen den größten Anteil an den Emissionen." Im Verkehrsbereich gingen die Emissionen im Jahresvergleich um 3,8 Prozent zurück, was unter anderem mit einem Rückgang beim Tanktourismus und der Energiekrise durch den Ukrainekrieg zu erklären sei. "Ohne diese Preissignale hätte es diese Entwicklung nicht gegeben", sagte Lichtblau. Um die gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele zu erreichen, müsste es in den kommenden Jahren stets ähnlich große Rückgänge geben. Im internationalen Vergleich stehe Österreich sehr gut da, wenn man als Referenz etwa Deutschland nehme, das Schwierigkeiten bei den Klimazielen habe, sagte Lichtblau.

"Klimaschutz ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die neue Bundesregierung muss nach der Wahl ordentlich Meter machen, um Österreichs klimaschädliche Gase bis 2030 wie gesetzlich verpflichtet zu halbieren", sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace, zur vorläufigen Treibhausgas-Bilanz.

Einsparungen beim Erdgas

Die größte Einsparung an Emissionen konnte durch den Rückgang des Erdgasverbrauchs erzielt werden, hielt Global 2000 fest. Um diesen Trend auszubauen, sollte nun endlich das Erneuerbare-Gase-Gesetz beschlossen werden, forderten die Umweltschützer.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) wies darauf hin, dass der CO2-Ausstoß des Verkehrs um 43 Prozent höher sei als im Jahr 1990, er sei die "unrühmliche Ausnahme", sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. So seien im Jahr 1990 die Emissionen des Gebäudesektors mit 12,9 Millionen Tonnen fast so hoch wie jene des Verkehrs mit 13,8 Millionen Tonnen gewesen. Heute verursache der Verkehr rund dreimal so viele Treibhausgase wie der Gebäudesektor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper