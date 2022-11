Trauer im Zoo Salzburg um Schneeleopardin Mira

„Zum Schluss hat sie im wahrsten Sinne des Wortes die Kraft verlassen“, sagt Geschäftsführerin des Zoo Salzburg Sabine Grebner. In freier Wildbahn liegt die Lebenserwartung dieser Raubkatzen laut WWF bei etwa zwölf Jahren. "Altersbedingt befand sich Mira in einem sehr schlechten Allgemeinzustand." Seit einigen Wochen kämpfte die Schneeleopardendame mit gesundheitlichen Problemen. In den vergangenen Tagen verschlechtere sich ihr Zustand rapide. Am Donnerstag wurde sie erlöst.

„Mira wird uns fehlen. Das Erstaunliche bei ihr war, dass sie unheimlich schnell die Stimmung wechseln konnte. Aber genau das hat sie auch ausgemacht", sagt Revierleiter Sebastian Zobler. Insgesamt sei sie eine sehr umgängliche Katze gewesen. Bis zum Schluss sei sie aufmerksam und für ihre Lieblingsleckereien zu begeistern gewesen.

Am 23. Mai 2002 wurde der Schneeleopard in Schweden im Tierpark Nordens Ark ("Arche des Nordens") geboren. Seit Dezember 2003 lebte die Schneeleopardin im Zoo Salzburg. Miras ersten Lebenswochen wurden von einem Fernsehteam dokumentiert, der daraus entstandene Film gab wertvolle Einblicke in das Leben der scheuen und seltenen Katzenart.