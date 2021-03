Trafikantin mit Benzin übergossen und angezündet: Ex-Freund verhaftet

Der 47-jährige Ex-Freund der 35 Jahre alten Trafikantin soll zu Mittag gegen 11.45 Uhr in ihr Geschäft im Wiener Gemeindebezirk Alsergrund marschiert sein und das Opfer mit einer entzündlichen Flüssigkeit – laut Polizei vermutlich Benzin – übergossen und angezündet haben. Die 35-Jährige wurde dabei schwerst verletzt und schwebte gestern in Lebensgefahr. Trotz ihres kritischen Zustands konnte sie noch den Namen des Attentäters nennen. Daraufhin wurde in Wien eine großangelegte Fahndung nach dem österreichischen Staatsbürger eingeleitet.

Diese verlief zunächst ergebnislos. Der 47-Jährige wählte dann am späten Nachmittag selbst den Notruf und gab der Polizei seinen Aufenthaltsort bekannt. Wega-Beamte fanden den Mann in der Lobau in der Donaustadt, wo sich der Verdächtige widerstandslos verhaften ließ. Ob er ein Geständnis abgelegt hat, war gestern bis Redaktionsschluss nicht bekannt.

Es waren fürchterliche Szenen, die sich auf der Nußdorfer Straße abspielten. Die brennende Frau rannte nach draußen ins Freie. Dort hielten sich gerade zufällig Sanitäter des Samariterbundes auf. Sie kamen sofort zu Hilfe und konnten die lodernden Flammen mit Decken zum Ersticken bringen. Inzwischen traf auch die Berufsrettung am Tatort ein.

Aus dem Geschäftslokal drang dichter Rauch. Die Schwerverletzte wurde stabilisiert und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Wiener Exekutive leitete eine Großfahndung ein. Weil die 35-Jährige gestern noch nicht in der Lage war, einvernommen zu werden, waren die näheren Hintergründe für die Feuerattacke gestern noch unklar. Die Polizei war dabei, Zeugen zu befragen.

Erst am 23. Februar war im Wiener Bezirk Favoriten eine 28-jährige Frau von ihrem Freund mit einem Messer attackiert und schließlich erwürgt worden. In diesem Fall wurde Kritik an Behörden und der Polizei laut, es sei "zu lax" gegen den Mann vorgegangen worden. Denn der Beschuldigte war wegen Gewaltdelikten amtsbekannt und die Polizei war einen Tag vor dem Mord gerufen worden, weil das Paar einen heftigen Streit gehabt hatte, bei dem die 28-Jährige leicht verletzt worden war.

Ende Jänner ermordete laut Ermittlungsbehörden ein 74-Jähriger in Aschach an der Steyr seine 72-jährige Ehefrau. Die Tat war besonders brutal, denn die Frau hatte zahlreiche Messerstiche erlitten und verblutete in ihrem Schlafzimmer. Der Ehemann, der nach der Bluttat einen erfolglosen Suizidversuch unternommen hatte, war geständig. Als Motiv nannte der 74-Jährige den "jahrelangen Hass" auf seine Gattin.

Aschacher weiterhin in U-Haft

Der 74-Jährige sitzt weiterhin in der Justizanstalt Garsten in Untersuchungshaft. Man warte sowohl auf den Abschlussbericht der Kriminalpolizei als auch auf das psychiatrische Gutachten zur Frage der Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten, hieß es am Freitag dazu aus der Staatsanwaltschaft in Steyr.

