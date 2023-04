Touristen in Wien abgezockt: Hütchenspieler verurteilt

Am Mittwoch legte der Mann, der in Tschechien wegen verbotenen Glücksspiels bereits eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren ausgefasst hat, am Landesgericht ein Geständnis ab. Er betonte, er sei "nicht die Hauptperson, die mit Teppich und Hütchen herumtut", gewesen. Am Ende kassierte er acht Monate bedingt. Der Verurteilte kündigte Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann sei "Teil einer hochgradig professionell agierenden Gruppe", die zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 2022 mehrmals von Polizeistreifen an der weiteren Ausübung ihres auf Schwindel und Täuschung beruhenden Gewerbes gehindert wurde, hielt die Richterin fest. Zwei Mittäter des Angeklagten sind vor einigen Wochen separat abgeurteilt worden.

Der 35-Jährige behauptete in seiner Einvernahme, er lebe eigentlich in Berlin, verdiene auf Baustellen ganz gut und komme alle zwei Wochen nach Wien. Dort fungiere er als "Steher" oder "Animateur", sei aber nie der eigentliche Spieler, der Touristen und leichtgläubigen Einheimischen das Geld aus der Tasche ziehe. Pro Schicht habe er 50 Euro bekommen, 15 bis 20 Mal sei er insgesamt in der Gruppierung tätig gewesen.

