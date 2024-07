Tourist (73) stürzte bei Wanderung in Tirol von Forstweg in den Tod

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann aus China von einem Forstweg über 100 Meter in den Tod abgestürzt. Nachdem seine Frau den 73-Jährigen als abgängig gemeldet hatte, war am Freitag eine große Suchaktion gestartet worden, die nach einem Unterbruch in der Nacht am Samstag fortgesetzt wurde.

Lesen Sie auch: Bergsteiger (63) stürzte in Tirol 120 Meter in den Tod

Das Ehepaar beabsichtigte mit drei Bekannten zu einem Gasthaus zu wandern. Während die Frau aufgrund von Knieschmerzen mit den Bekannten vor der Ankunft beim Gasthaus wieder umkehrten, setzte der 73-Jährige die Wanderung fort. Für den Rückweg am Nachmittag wählte er aber nicht mehr wie beim Hinweg eine asphaltierte Straße, sondern einen Forstweg, der in unwegsames Gelände führte.

Die Suche nach dem 73-Jährigen wurde gegen 19.00 Uhr aufgenommen, nach Mitternacht abgebrochen und Samstagfrüh fortgesetzt. Am Vormittag wurde schließlich die Leiche des Mannes entdeckt und per Tau mit einem Hubschrauber geborgen. 45 Personen standen im Einsatz.

