Tourengeherin verletzte sich bei Sturz in Gesäuse schwer

Die Frau war mit einer Gruppe von Freunden auf das Stadelfeldschneid bei Johnsbach gegangen. Bei der Skiabfahrt gegen 13.15 Uhr stürzte sie auf einer Seehöhe von rund 1.700 Meter. Trotz des starken Föhnsturmes konnte die Crew des ÖAMTC-Hubschraubers Christophorus 99 die Verunglückte bergen und ins UKH Kalwang fliegen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Die Verletzung der Frau am Knie war so schwer, dass sie nicht mehr weiterkonnte. Ihre Freunde alarmierten per Mobiltelefon die Landeswarnzentrale, die wiederum die Bergrettung Admont und die Alpinpolizei Liezen informierte. Der Notarzthubschrauber flog die Obersteirerin trotz ungünstiger Wetterlage schließlich aus.